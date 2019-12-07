"Воровайки" оправдались за свою скандальную песню "Хохлы"

07.12.2019 12:00

После скандала с концертами в Украине российская группа «Воровайки» опубликовала на своей странице в Vkontakte обращение к украинцам с призывом слушать внимательно песню «Хохлы» и «тогда все станет ясно», сообщает For-Ua.

Также «Воровайки» опубликовали видеообращение ныне покойного продюсера группы Юрия Алмазова, записанное еще в октябре 2019 года, где он заявил, что песня «Хохлы» посвящается «нашим прекрасным пропагандонам Киселеву, Скабеевой, Соловьеву и другим свистунам. Просьба слушайте внимательно песню с самого начала, там все сказано, от чьего имени поется эта песня», - заявил в этом видео Юрий Алмазов.

Вероятно, Алмазов имел в виду такие слова в начале песни: «Да не оскобеет земля русская медведями да киселями, соловьями да другими свистунами. Эта песня будет им как мед на уши», отмечает издание.



