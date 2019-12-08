София Ротару выступила на «Песне года» в России

08.12.2019 13:00

Некоторое время назад в социальных сетях и многих средствах массовой информации развернулась прямо-таки травля Софии Ротару. Поводом послужило согласие украинской певицы приехать в Россию и выступить на концерте «Песня года», сообщает Рамблер.

Представители артистки отмечали, что она была чрезвычайно огорчена этим обстоятельством. Однако всерьез обращать внимания на нападки София Михайловна не стала, и обещание свое сдержала.

Выступление получилось триумфальным. Публика принимала народную любимицу на ура, на концерте был аншлаг, а сцена — завалена цветами.

Певицу много раз вызывали на бис, под завершение е выступления зал подпевал и аплодировал стоя.

Особую поддержку и внимание оказал Софии Ротару Филипп Киркоров. Он буквально взял исполнительницу под свою опеку, лично встретив ее у входа с букетом роз, а затем проводив до гримерки.