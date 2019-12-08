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София Ротару выступила на «Песне года» в России
Некоторое время назад в социальных сетях и многих средствах массовой информации развернулась прямо-таки травля Софии Ротару. Поводом послужило согласие украинской певицы приехать в Россию и выступить на концерте «Песня года», сообщает Рамблер.
Представители артистки отмечали, что она была чрезвычайно огорчена этим обстоятельством. Однако всерьез обращать внимания на нападки София Михайловна не стала, и обещание свое сдержала.
Выступление получилось триумфальным. Публика принимала народную любимицу на ура, на концерте был аншлаг, а сцена — завалена цветами.
Певицу много раз вызывали на бис, под завершение е выступления зал подпевал и аплодировал стоя.
Особую поддержку и внимание оказал Софии Ротару Филипп Киркоров. Он буквально взял исполнительницу под свою опеку, лично встретив ее у входа с букетом роз, а затем проводив до гримерки.
Теги: Москва, София Ротару, Песня года
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