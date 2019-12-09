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Титул "Мисс Вселенная-2019" завоевала представительница ЮАР

09.12.2019 08:30
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Титул "Мисс Вселенная-2019" завоевала представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает Интернет-обозрение Главное.
"Я росла в мире, где женщина моей внешности - с кожей и волосами, как у меня - никогда не считалась красивой. Думаю, это время подходит к концу. Я хочу, чтобы дети смотрели на меня и видели мое лицо, и я хочу, чтобы их лица отражались в моем", - сказала победительница.
В тройку финалистов также вошли пуэрториканка Мэдисон Андерсон и мексиканка София Арагон.
К сожалению, представительница Украины Анастасия Субота выбыла на первом этапе конкурса и не вошла в двадцатку лучших.



Теги: ЮАР, Мисс Вселенная, победитель
 
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