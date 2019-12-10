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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

10.12.2019 14:30
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Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

В возрасте 61 года умерла солистка шведской группы Roxette Мари Фредрикссон, сообщает Громадское.
«С прискорбием мы должны объявить о смерти одной из наших любимых исполнителей. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в своей квартире после продолжительной болезни», — сообщила менеджер Фредрикссон Мари Димберг.
С 2002 года певица боролась с раком мозга.
Гитарист Пер Гессли, который был коллегой Фредрикссон по Roxette, выразил сожаление и соболезнования ее родным.
«Время идет так быстро. Ведь не так давно мы проводили дни и ночи в моей крохотной квартире, где делились невозможными мечтами. Вся моя любовь идет к тебе и твоей семье. Мир никогда не будет таким, как раньше», — написал Гессли.



Теги: смерть, Roxette, певица
 
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