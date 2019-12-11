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Российский телеканал впервые покажет сериал "Слуга народа"
11.12.2019 08:00
Сегодня телеканал ТНТ первым в России начнет показывать украинский сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл Владимир Зеленский, сообщает LB.ua.
Напомним, сериал производства компании Зеленского "Квартал- 95" состоит из трех сезонов – всего 51 серия.
Ранее права на трансляцию сериала купили эстонский телеканал ETV+, казахский "31 канал". В 2016 г. права на его показ купил Netflix.
Теги: Россия, сериал, Слуга народа
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