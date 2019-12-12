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ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

12.12.2019 08:30
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ТНТ снял с эфира сериал "Слуга народа" после показа трех серий

Российский телеканал ТНТ убрал из телеэфира украинский сериал Слуга народа после показа трех первых серий, сообщает Корреспондент.net.
Первые три серии были показаны в эфире принадлежащего Газпром медиа канала в среду, 11 декабря. Ранее в телепрограмме было указано, что продолжение сериала будет выходить в эфире ТНТ с 19.00 до 20.30 следующие два дня, 12 и 13 декабря. В это время покажут российские сериалы Интерны и СашаТаня.
"Очевидно, канал очень быстро менял программу – даже на 22.00 мск (по Киеву – 21.00) в мобильной и десктопной версиях сайта ТНТ были указаны разные замены для Слуги народа. В одной это были сериалы Полярный и СашаТаня, а в другой – Интерны и СашаТаня", – говорится в сообщении.
Представитель ТНТ заявил, что канал изначально не собирался показывать больше трех первых серий "Слуги народа" в эфире. "Целиком первый сезон изначально предназначался для показа только на платформе PREMIER", – сказал он.



Теги: Россия, сериал, Слуга народа
 
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