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Архив - Культура

KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)

13.12.2019 13:45
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KAZKA презентовала песню с нового альбома (ВИДЕО)

Группа KAZKA обнародовала трек под названием Колишні, который войдет в новый альбом NIRVANA. Композиция посвящается теме бывшей любви, сообщает ICTV.
"Люди из прошлого не покидают нас, сколько не стирай в телефоне их номера. Стоят за окном, заглядывают в спальню, хотят что-то сказать и не могут. Не открывайте им окно, потому что начнется тот же сюжет об оскорблении и предательстве. Ищи человека, рядом с которым снова будет биться сердце", – описывает группа свою новую работу.



Теги: альбом, песня, KAZKA
 
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