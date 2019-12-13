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Архив - Культура

В Голливуде экранизируют "Мастера и Маргариту"

13.12.2019 11:30
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В Голливуде экранизируют "Мастера и Маргариту"

Режиссер Баз Лурман, известный по фильму "Великий Гэтсби" и занимающийся сейчас съемками байопика об Элвисе Пресли, приобрел права на киноадаптацию романа "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова, сообщает телеканал 112 Украина.
На данный момент не известно, займется ли сам Лурман постановкой картины или будет лишь продюсировать ее.
"На протяжении почти 20 лет у меня была очень тесная связь с историей "Мастера и Маргариты". Я давно искал способ получить права на экранизацию этой необычной книги. И я очень рад, что наконец-то могу интерпретировать эту новаторскую работу", - отметил Лурман.



Теги: Голливуд, экранизация, Мастер и Маргарита
 
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