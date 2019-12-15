Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска

15.12.2019 14:30

Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года, передает Телеканал новостей «24».

Об этом сообщил главный редактор Юрий Ищенко в обращении к читателям.

По его словам, последние годы своего "очередного возрождения" журнал держался только за счет подписных средств. Попытки распространять журнал в розницу не дали результатов. Все потому, что бесследно исчезают отделения связи, непрерывно растут тарифы на доставку периодики.

В то же время, главный редактор журнала заверил, что издание продолжит выходить в свет в электронной версии.