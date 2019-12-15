Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска

15.12.2019 14:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Легендарный журнал "Перец" объявил о прекращении выпуска

Журнал "Перец. Веселая республика" сообщил о закрытии печатной версии почти столетнего издания. Выход последнего выпуска сатирически-юмористического журнала "Перец. Веселая республика" в печатной версии запланирован на декабрь 2019 года, передает Телеканал новостей «24».
Об этом сообщил главный редактор Юрий Ищенко в обращении к читателям.
По его словам, последние годы своего "очередного возрождения" журнал держался только за счет подписных средств. Попытки распространять журнал в розницу не дали результатов. Все потому, что бесследно исчезают отделения связи, непрерывно растут тарифы на доставку периодики.
В то же время, главный редактор журнала заверил, что издание продолжит выходить в свет в электронной версии.



Теги: закрытие, журнал, перец
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх