"Квартал 95" напомнил Зеленскому об обещанных "посадках" (ВИДЕО)

16.12.2019 15:45

Президент Владимир Зеленский в воскресенье 15 декабря посетил концерт студии "Квартал 95", которую он основал и с которой выступал до президентства, сообщает Украинская правда.

Зеленского встретили словами: "Кто пришел позже президента – в список". "Кварталовцы", также, спели песню с такими словами:

"С лицами суровыми сидят прокурорские,

С делами громкими есть к вам вопросики:

Весна прошла давно, еще не сел никто –

А че, зимой у вас сажать не принято?"

В апреле, еще до второго тура президентских выборов, Зеленский высказывал уверенность, что в случае его победы насущные реформы и "первые посадки" людей из прежней власти начнутся в скором времени.