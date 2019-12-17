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Квартал 95 извинился перед Гонтаревой новой песней (ВИДЕО)

17.12.2019 08:30
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Квартал 95 извинился перед Гонтаревой новой песней (ВИДЕО)

В программе "Вечерний квартал" прозвучала новая песня, посвященная экс-председателю Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовала 16 декабря пресс-секретарь фракции партии Слуга народа Юлия Палийчук в Facebook, сообщает Корреспондент.net.
"У женщины прошу прощения! Снова построим дачу вам, деньги соберем на карточку, на Дельта банка карточку. То, что звучала песня эта, простите лысого глупца во имя сына и отца, пресвятая погорелица", - говорится в песне, которую спел актер Евгений Кошевой.
В конце выступления он добавил, что "украинский политик должен прожить свою жизнь так, чтобы потом не стыдно было смотреть в глаза своим коллегам... в Лондоне".



Теги: песня, извинения, Квартал 95, Валерия Гонтарева
 
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