Иван Дорн заявил о начале актерской карьеры

19.12.2019 10:00

Украинский исполнитель Иван Дорн, который «отличился» скандальными высказываниями об отношениях России и Украины, принял решение прервать карьеру певца, сообщает InfoResist.

Теперь он пробует себя в актерстве. Об этом Дорн рассказал после съемок в фильме российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе».

Певец признается, что имеет за плечами неудачный опыт работы в кино, но после пятилетнего простоя решил снова попробовать свои силы в актерстве.

«У меня было два неудачных опыта работы в кино, после которых я зарекся когда-либо еще сниматься. Но пришел Кирилл Серебренников, который увидел во мне актера, и предложил сняться у себя в фильме», — пояснил Дорн.