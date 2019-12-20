Эксперты выяснили новогодние "ценники" украинских звезд эстрады

20.12.2019 11:30

Корреспонденты интернет-издания "СТРАНА.ua" в канун новогодних праздников поговорили с организаторами концертов, а также закрытых мероприятий, чтоб узнать цены на выступления украинских звезд.

Дороже всех обойдется желающим провести новогодний корпоратив в звездной компании певица Светлана Лобода. Сейчас она стоит не менее $150 000.

На второе место уверенно вышел набирающий популярность с каждым годом Макс Барских. Его гонорар за вечеринку составит не менее $100 000.

По $70 000 за выступление попросят Андрей Данилко, Олег Винник, Оля Полякова и MONATIK.

Ивент-менеджеры утверждают, что выступление студии "Квартал 95" в новогоднюю ночь может достигать $60 000. Но сам Владимир Зеленский еще не будучи президентом в интервью Дмитрию Гордону сказал, что гонорар кварталовцев - €20 000 ($23000).

"20 тысяч евро стоит выступление "Квартала" на корпоративах", - сказал он, скорее всего, имея в виду гонорар в обычное время, а не на новогодние праздники.

Другие звезды, по информации организаторов вечеринок, оценивают свои выступления так:

Тина Кароль - $50 000

Бумбокс - $35 000

Наталия Могилевская - $30 000

The Hardkiss - $25 000

Руслана - $20 000

Alyona Alyona - $15 000

Alyosha & Vlad Darvin - $10 000

Артем Пивоваров - $10 000