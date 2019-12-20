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Эксперты выяснили новогодние "ценники" украинских звезд эстрады
Корреспонденты интернет-издания "СТРАНА.ua" в канун новогодних праздников поговорили с организаторами концертов, а также закрытых мероприятий, чтоб узнать цены на выступления украинских звезд.
Дороже всех обойдется желающим провести новогодний корпоратив в звездной компании певица Светлана Лобода. Сейчас она стоит не менее $150 000.
На второе место уверенно вышел набирающий популярность с каждым годом Макс Барских. Его гонорар за вечеринку составит не менее $100 000.
По $70 000 за выступление попросят Андрей Данилко, Олег Винник, Оля Полякова и MONATIK.
Ивент-менеджеры утверждают, что выступление студии "Квартал 95" в новогоднюю ночь может достигать $60 000. Но сам Владимир Зеленский еще не будучи президентом в интервью Дмитрию Гордону сказал, что гонорар кварталовцев - €20 000 ($23000).
"20 тысяч евро стоит выступление "Квартала" на корпоративах", - сказал он, скорее всего, имея в виду гонорар в обычное время, а не на новогодние праздники.
Другие звезды, по информации организаторов вечеринок, оценивают свои выступления так:
Тина Кароль - $50 000
Бумбокс - $35 000
Наталия Могилевская - $30 000
The Hardkiss - $25 000
Руслана - $20 000
Alyona Alyona - $15 000
Alyosha & Vlad Darvin - $10 000
Артем Пивоваров - $10 000
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