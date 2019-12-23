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Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения

23.12.2019 09:00
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Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения

В столице Нидерландов, Амстердаме, состоялось грандиозное шоу Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд «Евровидения» предыдущим годов, сообщает Главком.
На концерте выступили и украинские артисты - победительница «Евровидения 2004» Руслана и обладательница второго места на «Евровидении 2007» Верка Сердючка.
Для Русланы это выступление символическое, ведь с момента ее победы на «Евровидении 2004» прошло уже 15 лет.
Сердючка, в свою очередь, стала настоящим хедлайнером концерта, несмотря на то, что не выиграла конкурс в 2007 году. А вот победительницы «Евровидении 2007» на концерте даже не было.



Теги: Евровидение, концерт, Верка Сердючка, Руслана
 
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