Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения

23.12.2019 09:00

В столице Нидерландов, Амстердаме, состоялось грандиозное шоу Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд «Евровидения» предыдущим годов, сообщает Главком.

На концерте выступили и украинские артисты - победительница «Евровидения 2004» Руслана и обладательница второго места на «Евровидении 2007» Верка Сердючка.

Для Русланы это выступление символическое, ведь с момента ее победы на «Евровидении 2004» прошло уже 15 лет.

Сердючка, в свою очередь, стала настоящим хедлайнером концерта, несмотря на то, что не выиграла конкурс в 2007 году. А вот победительницы «Евровидении 2007» на концерте даже не было.