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"Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)

24.12.2019 13:00
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"Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)

Киностудия "Союзмультфильм" опубликовала на своем YouTube-канале новую серию мультфильма о приключениях полярного белого медвежонка Умки, сообщает сайт vesti.ua.
В описании к мультфильму говорится, что картина "Умка на елке" стала "логичным завершением трилогии", предыдущие части которой - "Умка" и "Умка ищет друга" - вышли в 1969 и 1970 годах соответственно.
Автором сценария финальной серии стала Мария Богданова, режиссером выступил Александр Воробьев, а художником-постановщиком — Петр Захаров. Умку и его друга в новой картине озвучила актриса Лариса Брохман, а знаменитую "Колыбельную медведицы" исполнила певица Лариса Долина.



Теги: мультфильм, медведь, продолжение
 
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