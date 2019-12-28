Группа Kazka выпустила новый альбом

28.12.2019 09:00

Украинская группа Kazka презентовала свой новый альбом Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина.

В трек-лист нового альбома вошли 10 песен, как уже представленные ранее, так и новые: