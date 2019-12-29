Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год

29.12.2019 16:00

Мэр столицы Виталий Кличко, который вчера в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост, выложил новое видео в своем аккаунте в TikTok, сообщает ICTV.

В ролике Кличко напевает трек российского исполнителя и комика Семена Слепакова "Это был тяжелый год".