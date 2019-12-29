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Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год
29.12.2019 16:00
Мэр столицы Виталий Кличко, который вчера в костюме Деда Мороза открыл Шулявский мост, выложил новое видео в своем аккаунте в TikTok, сообщает ICTV.
В ролике Кличко напевает трек российского исполнителя и комика Семена Слепакова "Это был тяжелый год".
Теги: Виталий Кличко, песня, Семен Слепаков
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