Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)

30.12.2019 17:00

Американский блогер Maestro Ziikos опубликовал в YouTube пародию на президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского лидера Владимиру Путина, сообщает REGNUM.

Так, в видеоклипе блогер представил Трампа в качестве солиста группы Queen, исполняющего легендарную Bohemian Rhapsody под аккомпанемент Владимира Путина. За неделю видео набрало более 1,7 млн просмотров и 84 тыс. лайков.