В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)

31.12.2019 09:30

В столице Хорватии Загребе открыли первый музей, посвященный похмелью. Здесь собраны истории похмелья и предметы, напоминающие о пьяных вечеринках, сообщает Телеканал новостей «24».

В музее представлены сувениры, связанные с 25 историями новогоднего похмелья. Организаторы заверили, что вскоре покажут, насколько алкоголь может быть опасен не только на новогодние праздники.

Посетителям музея предлагают попробовать ракию, местный бренди, а также поиграть в дартс со специальными очками на носу, имитирующими эффект опьянения.

Основатели музея отмечают, что музей создали не для того, чтобы прославлять пьяные вечеринки, а наоборот, чтобы показать до чего может довести алкоголь.