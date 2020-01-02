Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)

02.01.2020 17:00

Скандальный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошёл Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта, сообщает Корреспондент.net.

Пользователи сети сразу увидели в саркастической песне политический подтекст. Также юзеры отметили, что аббревиатура названия песни - ПВВ, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.