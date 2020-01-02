Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)13:00
- Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)17:00
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года15:00
- В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)09:30
- Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)17:00
- Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год16:00
- Группа Kazka выпустила новый альбом09:00
- Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-202011:00
- "Союзмультфильм" выпустил продолжение мультфильма про Умку (ВИДЕО)13:00
- Руслана и Верка Сердючка выступили на концерте всех звезд Евровидения09:00
Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)
02.01.2020 17:00
Скандальный российский рок-музыкант Борис Гребенщиков презентовал песню под названием Пошёл Вон Вавилон. Видео с новым треком появилось на официальном YouTube-канале музыканта, сообщает Корреспондент.net.
Пользователи сети сразу увидели в саркастической песне политический подтекст. Также юзеры отметили, что аббревиатура названия песни - ПВВ, что совпадает с инициалами президента РФ Владимира Владимировича Путина.
Теги: Путин, Борис Гребенщиков, песня
Читайте также:
- Путин на Арктическом форуме «танком проехал» по Украине, США и своим митингам
- Кремль: Трамп и Путин могут обсудить Украину
- Войска Путина возле границ Украины: частная разведка США дала прогноз насчет вторжения
- "Путин разрушил все механизмы глобальной безопасности в мире", - Порошенко рассказал телезрителям США об агрессии России в Украине
- США затеяли геополитическую игру, где Украина в роли пешки
- Если в 2016 году на Донбассе не будет мира, грядет эскалация конфликта
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 декабря14:30
- СБУ опубликовала официальный список лиц, освобожденных из плена боевиков09:00
- СМИ: обмен пленными между Украиной и "Л/ДНР" зваершен15:00
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)13:00
- В Киеве заработали пункты приема новогодних елок11:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета (ВИДЕО)09:00
- В норвежском селе наступило лето среди зимы08:00
- Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)17:00
- Вратарь "Шахтера" попал в топ-10 самых дорогих футболистов мира15:00
- Начал работу новый украинский онлайн-кинотеатр13:00
- Нидерланды отказались от своего исторического названия12:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)
- В Сети сравнили новогодние поздравления Зеленского, Путина и Лукашенко (ВИДЕО)
- АвтоЗАЗ начал сборку российских автомобилей
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 декабря
- C 1 января изменятся минимальная зарплата и прожиточный минимум
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)
- Нидерланды отказались от своего исторического названия