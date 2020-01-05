Главная / Новости / Культура / Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский
Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский12:00
- Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"15:00
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)13:00
- Гребенщиков презентовал новую песню c подтекстом (ВИДЕО)17:00
- Netflix назвал самые популярные фильмы и сериалы ушедшего года15:00
- В Хорватии открылся музей похмелья (ВИДЕО)09:30
- Блогер из США "заставил" Трампа спеть под аккомпанемент Путина (ВИДЕО)17:00
- Виталий Кличко спел песню Семена Слепакова про тяжелый год16:00
- Группа Kazka выпустила новый альбом09:00
- Завершился первый этап Нацотбора на Евровидение-202011:00
Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский
05.01.2020 12:00
Шведский певец Dr. Alban, который выступал в Крыму после аннексии, принял участие в новогоднем шоу Вечерний квартал, передает Корреспондент.net.
Об этом исполнитель сообщил на своей странице в Instagram. Он также сообщил о снятии запрета въезда в Украину.
"Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предварительное шоу на спорном острове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе", - написал певец.
Теги: Крым, Зеленский, Dr.Alban
Читайте также:
- Зеленский рассказал, что на самом деле будет с Крымом и Донбассом
- У Зеленского рассказали, как будут возвращать Крым
- Зеленский анонсировал упрощение разрешений для поездок в Крым
- У Зеленского заговорили о возвращении Крыма и Донбасса: «Вопрос можно решить»
- «Нужно вернуть»: у Зеленского поразили заявлением о Крыме и Донбассе, названа судьбоносная дата
- «Это очень сложная история»: Зеленский объяснил, как можно вернуть Крым
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января11:00
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто09:00
- В Авдеевке на сутки отключили электричество10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января09:30
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января11:00
- В «ДНР» показали, как встречали Новый год в Донецке (ВИДЕО)11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе утром 1 января10:15
- Журналисты назвали имена тех, кто остался в плену у пророссийских боевиков16:00
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков17:00
- Выступление "крымнашистки" Хакамады в Киеве отменили15:00
- Украина обогнала Беларусь и Россию по минимальной зарплате13:00
- Выступавшего в Крыму певца Dr. Alban пригласил в Киев лично Зеленский12:00
- У корабля ВМФ РФ по пути в Севастополь отказал двигатель11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января10:00
- Анонс и прогноз на финал молодежного чемпионата мира по хоккею09:00
- Россия вышла в финал МЧМ по хоккею19:00
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО17:00
- Поплавский и Винник перезапустили "Украинскую песню года"15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Децентрализация в Конституции. Зачем менять административное устройство?09:00
- Планшет в Украине до 1000 грн: миф или реальность12:00
- В интернете или лично: как лучше считать украинцев?10:00
- Нормандская встреча – без капитуляции09:30
- Военные итоги года. Что изменилось в ВСУ?11:00
- Топ-5 футбольных достижений Украины за 2018-2019 годы09:30
- Полный вперед: ортопедическая обувь для здорового шага14:30
- В «ДНР» назвали штрафы за украинские номера на авто
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 января
- На КПВВ "Майорское" умерла жительница ОРЛО
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 января
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 января
- Киевстар закрывает 14 тарифных планов
- Vodafone и Samsung дарят абонентам год бесплатных звонков
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 5 января
- На YouTube появилось новогоднее поздравление Невладимира Невладимировича Непутина (ВИДЕО)
- Двойник Зеленского снялся в новогоднем шоу на канале "Россия 1" (ВИДЕО)