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Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус

06.01.2020 13:00
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Сериал "Чернобыль" получил Золотой глобус

Мини-сериал "Чернобыль" британско-американского производства получил премию Золотой глобус в номинации "Лучший мини-сериал или телефильм". Церемония вручения награды проходила в воскресенье, 5 января, января в Лос-Анджелесе, сообщает Корреспондент.net.
Мини-сериал включает пять эпизодов и рассказывает о событиях после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.
Всего за титул лучшего мини-сериала или телефильма боролись пять лент. Кроме победителя, это "Ловушка-22", "Фоссил/Вердон", "Самый громкий голос" и "Невероятное".



Теги: Чернобыль, Золотой глобус, сериал
 
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