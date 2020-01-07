Группа KAZKA презентовала рождественский клип (ВИДЕО)

07.01.2020 15:00

На Рождество группа группа KAZKA презентовала клип и песню "RYZDVYANA. Ой як же було", сообщает Диалог.UA.

Меньше чем за сутки на ютюб-канале группы видеоклип набрал 55 952 просмотра.

Слова песни многим известны. Это древняя украинская обрядовая песня о создании мира. В песне соединены разные стили. Рэп, сопилка и украинские мотивы в композиции пришлись по душе украинцам. Музыкантов сразу же забросали хвалебными отзывами о песне.