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Илон Маск станцевал на презентации новой Tesla (ВИДЕО)
08.01.2020 17:00
Глава компании Tesla Илон Маск станцевал на презентации внедорожника Model Y, собранного на новом заводе в Шанхае, сообщает Корреспондент.net.
Видео танца появилось в Twitter бизнесмена 7 января. В комментарии под роликом Маск написал: "небезопасно для просмотра на работе".
Завод Tesla в Китае был построен в рекордно короткие сроки и стал первым за пределами США.
Теги: Китай, танец, презентация, Tesla Motors, Илон Маск
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