Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-2020

10.01.2020 16:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Началась продажа билетов на Нацотбор на Евровидение-2020

Стартовала продажа билетов на полуфиналы Нацотбора на Евровидение-2020, сообщает СТБ.
8, 15 и 22 февраля состоятся соответственно I, II полуфиналы и финальный выбор представителя Украины на международном песенном конкурсе.
Купить билеты на Нацотбор-2020 можно онлайн:

Стоимость билетов:

  • 8 февраля – от 320 грн.
  • 15 февраля – от 320 грн.

Ведущий прямых эфиров Национального отбора – Сергей Притула.
Музыкальный продюсер Национального отбора – Руслан Квинта.
Начало: в 18:00.
Адрес: Дворец культуры КПИ (Киев, пр. Победы, 37).



Теги: Киев, Евровидение, продажа, билеты
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх