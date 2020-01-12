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В Ивано-Франковске установили рождественский рекорд (ВИДЕО)
В Ивано-Франковске жители и гости города установили рекорд Украины, собрав на праздничном шествии максимальное количество рождественских звезд - 660, сообщает Укринформ.
Достижения зафиксировала эксперт Книги рекордов Украины Юлия Бычай.
"Очень приятно видеть такое большое количество ивано-франковцев, которые объединились ради фиксации рекорда Украины, который заключается в массовом масштабном шествии с рождественскими звездами и колядой. Участники шествия, колядуя, сошлись с четырех сторон к центру города и встретились на Вечевой площади. В установлении рекорда Украины принимали участие представители духовенства, культуры, образования, жители и гости города, и изготавливали рождественские звезды. Мною зафиксированы следующие результаты: общее количество собранных рождественских звезд - 660 штук. Рекорд Украины установлен!" - объявила эксперт.
Теги: Ивано-Франковск, Рождество, звезда, рекорд
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