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В США состоялась "репетиция Оскара"
В США состоялась 25-я церемония вручения наград Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады, которую часто называют "репетицией Оскара", сообщает сайт #Буквы.
Лауреатами Critics' Choice Movie Awards 2020 стали:
Лучший фильм – “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино
Лучший актер – Хоакин Феникс (“Джокер”)
Лучший режиссер – Пон Джун-хо, “Паразиты”; Сэм Мендес, “1917”
Лучшая женская роль – Рене Зеллвегер (“Джуди”)
Лучшая мужская роль второго плана – Брэд Питт (“Однажды в Голливуде”)
Лучшая женская роль второго плана – Лора Дерн (“История брака”)
Лучший молодой актер – Роман Гриффин Дэвис (“Кролик Джоджо”)
Лучший дизайнер костюмов – Рут Е. Картер (“Мое имя – Долмайт”)
Лучшая комедия – “Мое имя – Долмайт”
Лучший комедийный сериал – “Флибег”
Лучший анимационный фильм – “История игрушек 4”
Лучший боевик – “Мстители: Завершение”
Лучший научно-фантастический фильм или фильм ужасов – “Мы”.
Теги: награда, репетиция, Оскар
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