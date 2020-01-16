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"Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Лоуренс пригласили украинцев в кино (ВИДЕО)

16.01.2020 16:00
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"Плохие парни" Уилл Смит и Мартин Лоуренс пригласили украинцев в кино (ВИДЕО)

Знаменитые "копы-напарники" – голливудские актеры Уилл Смит и Мартин Лоуренс записали эксклюзивное поздравление для украинцев. Видео опубликовано на канале B&H Film Distribution Company в Youtube, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Актеры поинтересовались, все ли украинцы пришли в себя после праздников и готовы посмотреть драйвовый комедийный боевик "Плохие парни навсегда", который выходит в прокат 23 января.
Режиссеры фильма – Адиль Эль Арби и Биляль Фаллах. В картине также снимались Ванесса Хадженс и Джо Пантолиано.
По сюжету детектив Бернет поссорился с напарником детективом Лоури, ушел из полиции и стал частным сыщиком. Но друзьям придется объединиться, чтобы справиться с албанским наемником, который намерен отомстить "плохим парням" за смерть брата.



Теги: Украина, Уилл Смит, боевик, анонс
 
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