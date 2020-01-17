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Букмекеры сделали первые прогнозы на Евровидение-2020
17.01.2020 14:00
Несмотря на то, что значительное число участников песенного конкурса Евровидение-2020 еще неизвестно, букмекеры уже делают первые ставки на победу той или иной страны, сообщает Politeka.net.
Согласно прогнозам экспертов первое место достанется представителю России. Второе и третье места, по мнению букмекеров, займут Швеция и Италия. В первой десятке фаворитов находятся также Норвегия, Дания, Нидерланды, Австралия, Бельгия, Украина и Испания.
Теги: Евровидение, прогноз, букмекер
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