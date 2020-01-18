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Чего нельзя и что нужно делать в праздник Крещения

18.01.2020 17:00
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Чего нельзя и что нужно делать в праздник Крещения

19 января православные и грекокатолики отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Накануне верующие соблюдают строгий пост, посещают вечернее богослужение в храме и собираются семьями в Крещенский святвечер на «голодную кутью» — особую постную трапезу. По традиции на стол подают семь блюд. Основные, как и на Рождество, — кутья и узвар. Наши предки в праздничные дни строго придерживались ряда запретов,сообщает сайт "Факты и комментарии".
Чего нельзя делать
Не принято заниматься домашними делами.
18 января верующие не едят скоромного, соблюдая строгий пост. Наиболее стойкие вообще воздерживаются от пищи до вечера.
Нельзя пропускать вечернюю службу в храмах 18 января и литургию 19 января, на которых освящают воду (исключение наши предки делали только для старых или больных людей).
Что нужно сделать
Принести из храма святую воду и окропить ею дом (в старину этой водой также умывались, веря, что она исцеляет от многих болезней и дарит красоту).
Собраться в Крещенский святвечер (18 января) всей семьей за столом на «голодную кутью». Перед трапезой традиционно выпивают по три глотка святой воды.
Со святой воды начинают обед и на Крещение — 19 января.
Принесенную из храма в праздник воду сберегают весь год. Желательно хранить ее в стеклянной посуде. Можно пить по глоточку крещенской воды каждое утро.



Теги: Крещение Господне, пост, традиции
 
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