В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen

21.01.2020 12:00

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил монету в память о рок-группе Queen, на которой изображены логотип группы и изображены логотип Queen и музыкальные инструменты участников коллектива, сообщает НВ.

Монета стала первой из серии "Легенды музыки". Ее в видеоролике представил гитарист группы Брайан Мэй.

Стоимость монет, которые продаются в чехлах в стиле конвертов для винила, составит от 13 до 15 фунтов (от 400 до 490 гривен).

Также будет выпущена ограниченная серия монет, стоимость которых будет достигать 2020 фунтов (64 тысячи гривен).