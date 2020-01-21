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Архив - Культура

В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen

21.01.2020 12:00
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В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen

В Великобритании Королевский монетный двор выпустил монету в память о рок-группе Queen, на которой изображены логотип группы и изображены логотип Queen и музыкальные инструменты участников коллектива, сообщает НВ.
Монета стала первой из серии "Легенды музыки". Ее в видеоролике представил гитарист группы Брайан Мэй.
Стоимость монет, которые продаются в чехлах в стиле конвертов для винила, составит от 13 до 15 фунтов (от 400 до 490 гривен).
Также будет выпущена ограниченная серия монет, стоимость которых будет достигать 2020 фунтов (64 тысячи гривен).



Теги: память, монета, группа Queen
 
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