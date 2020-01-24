СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban

24.01.2020 13:00

Служба безопасности Украины заявила, что на предмет незаконного посещения аннексированного Крыма артистами проверяет только граждан России. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Совета Общественного контроля НАБУ относительно запрета на въезд в Украину для шведского певца Dr. Alban, сообщает ТСН.

"В отношении указанного иностранца Службой безопасности Украины решения о запрете въезда на территорию Украины не принималось. Одновременно отмечаем, что согласно закона Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" Служба безопасности Украины осуществляет проверку исключительно граждан государства-агрессора", - говорится в ответе.

Как сообщалось ранее, Dr. Alban по приглашению Зеленского принял участие в новогоднем шоу "Вечернего квартала", несмотря на посещение оккупированного Крыма.





