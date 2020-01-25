В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко

25.01.2020 14:00

Один из создателей проекта «Дом-2» Валерий Комиссаров в ближайшее время запустит новый проект, который получил название «Битва престолов». Все участники нового реалити-шоу погрузятся в эпоху Средневековья. Одним из главных сюрпризов станет тот факт, что «ведущей» будет актриса Людмила Гурченко, которая ушла из жизни в 2011 году, сообщает TELEPROGRAMMA.

Известно, что образ звезды воссоздадут при помощи компьютерных технологий в 3D-формате. Нейронная сеть разработана на базе искусственного интеллекта и позволит публике поверить в реальность персонажа.

Комиссаров рассказал, что вести новый проект будут телеведущая Настасья Самбурская и блогер Дарья Зотеева (Инстасамка). На съемочной площадке расставят порядка трехсот камер. Площадь, на которой будет сниматься проект, составит десять гектаров.

Валерий Комиссаров отметил, что в шоу он с участниками ответит на вопрос: можно ли быть счастливым, когда тобой все восхищены, но при этом за спиной ненавидят и даже готовят разные козни.