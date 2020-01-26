Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Культура

Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"

26.01.2020 18:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"

Букмекеры считают фаворитом конкурса "Евровидение-2020", который состоится в Роттердаме, Италию с вероятностью победы в 7%. Об этом сообщает eurovisionworld.com, информирует Depo.ua.
Серьезным претендентом считают Россию - 6%. Третье-четвертое место делят Швеция и Норвегия - по 5%. Дания, Австралия, Чехия и Бельгия - 4%. Во столько же оценили и шансы хозяев конкурса - Нидерландов.
Украина на данный момент входит в десятку, замыкая ее, хотя за прошедшие сутки поднималась и до восьмого места. Вероятность победы украинского артиста в Роттердаме оценивается в 3%.
Примечательно, что большинство стран еще не определились со своими представителями на конкурсе. По мере знакомства аудитории с участниками и конкурсными песнями прогнозы букмекеров, по традиции, будут корректироваться.



Теги: Евровидение, прогноз, букмекер, фаворит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх