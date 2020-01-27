Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях

27.01.2020 11:00

Американская певица Билли Айлиш стала победительницей в четырех главных номинациях музыкальной премии Грэмми — лучший новый исполнитель, запись года, альбом года и песня года, сообщает НВ.

Также Айлиш победила в номинации Лучший вокальный поп-альбом.

Таким образом, Айлиш стала вторым человеком, которому удалось взять награды во всех наиболее престижных номинациях, неформально называемых Большая четверка. Впервые это достижение покорилось музыканту Кристоферу Кроссу в 1981 году.