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Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"
В рамках эксклюзивной прямой трансляции 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар"® в ночь с 9 на 10 февраля на канале "Украина" пройдет праздничный марафон, сообщает ДС.
Вместе с ведущими программы "Зірковий шлях" Аленой Винницкой, Тимуром Мирошниченко и Монро зрители узнают все подробности о главной кинопремии мира.
Эксклюзивная трансляция "Оскара"® на телеканале "Украина" начнется в 01:30, когда селебритиз выйдут на самую известную в мире красную дорожку.
Ведущие познакомят зрителей с картинами-номинантами на "Оскар"®, а журналисты раскроют все подробности церемонии: в серии сюжетов расскажут о подготовке к масштабному действию, закулисных интригах и скандалах кинопремии, самых ярких звездных появлениях и трендах последних годов.
Теги: Оскар, ТРК Украина, телешоу
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