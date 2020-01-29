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В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-2020
В Роттердаме 28 января прошла жеребьевка полуфиналистов песенного конкурса "Евровидение-2020", сообщает Цензор.НЕТ.
В первом полуфинале (12 мая) примут участие исполнители из Северной Македонии, Беларуси, Литвы, Швеции, Словении, Австралии, Ирландии, России, Норвегии, Кипра, Хорватии, Азербайджана, Мальты, Израиля, Украины, Румынии и Бельгии.
Во втором полуфинале (14 мая) - Австрии, Молдовы, Польши, Сан-Марино, Сербии, Исландии, Чехии, Греции, Эстонии, Дании, Болгарии, Швейцарии, Финляндии, Армении, Латвии, Грузии, Португалии и Албании.
Напомним, "Евровидение-2020" состоится 12, 14 (полуфиналы) и 16 мая (финал) в Роттердаме (Нидерланды). Его лозунгом выбрали призыв "Открывайся!" (Open Up).
В Украине продолжается национальный отбор. 8 и 15 февраля пройдут телевизионные полуфиналы, а 22 февраля – финал, во время которого Украина назовет своего представителя на конкурсе.
Теги: Евровидение, жеребьевка, Роттердам
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