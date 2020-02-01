В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль

01.02.2020 14:00

В Днепре организаторы кинофестиваля "Международная киноассамблея" объявили об отмене фестиваля, сообщает Обозреватель.

На фестиваль "Международная киноассамблея", который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата, съехались представители Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана.

Мероприятие должно было начаться 30 января, однако его участников во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов, где должен был пройти фестиваль, встретили активисты, ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и неравнодушные жители Днепра.

Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе российскую пропаганду. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики и отрицали факт войны в Украине. Из-за акции протеста открытие фестиваля так и не состоялось.

Впоследствии организаторы фестиваля объявили, что мероприятие и вовсе будет отменено.