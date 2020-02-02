Все рубрики раздела
- Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)14:00
- В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль14:00
- Вышел первый трейлер к украинскому фильму об оккупации Крыма (ВИДЕО)09:00
- Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)16:00
- В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-202011:00
- Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"15:30
- Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях11:00
- Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"18:00
- В России готовят телешоу с виртуальной Людмилой Гурченко14:00
- СБУ оправдалась за казус с певцом Dr. Alban13:00
Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)
Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган"), сообщает сайт #Буквы.
В описании к видеозаписи она сообщила, что написала композицию специально для участия в нацотборе “Евровидения-2020”.
“Написана она была за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE в статье написали о том, что 2020 год официально объявлен годом вегана! Совпадение? Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на “Евро”? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску за участника фаворита, конкурс является средством общения с другими народами! И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов – и многие из них неправда! Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на “Евровидение”!” – отметила певица.
Согласно результатам жеребьевки, Jerry Heil выступит в первом полуфинале национального отбора 8 февраля под вторым номером.
Теги: Евровидение, песня, Jerry Heil
- Ксения Симонова о "Евровидении": "Мне страшно, что мы можем не попасть в финал"
- Ell and Nikki: "Мы постарались показать, какая она - настоящая, чистая любовь"
- Жеребьевка конкурса "Евровидение-2012": определен порядок выступления
- На «Евровидении 2016» может прозвучать песня «Россияне, уходите домой»
- В России назначили участника Евровидения-2011
- Игорь Кондратюк и Сергей Соседов поделились мнениями о Евровидении-2011
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января10:00
- В "ДНР" готовятся к открытию карантинных пунктов на КПВВ из-за коронавируса14:00
- Подросткам из ОРДЛО временно упростили въезд на свободную территорию11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 30 января10:00
- "Экс-министр" угольной промышленности "ДНР" сдался СБУ (ВИДЕО)13:00
- Ситуация на КПВВ в Донецкой области 29 января10:00
- Чемпиона России по боксу задержали с наркотиками18:00
- В Австрии слепили самого высокого в мире снеговика (ВИДЕО)17:00
- Xiaomi представила "умную" селфи-палку16:00
- Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)14:00
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)12:00
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая09:00
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов16:00
- В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль14:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- Тектонические сдвиги украинской политики. Каким был 2019 год?13:00
- Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества. Почему это важно?09:30
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 31 января
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)
- ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию из-за китайского коронавируса