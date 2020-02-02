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Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)

02.02.2020 14:00
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Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)

Украинская певица и видеоблогер Jerry Heil (Яна Шемаева) представила песню, с которой будет участвовать в национальном отборе на "Евровидение-2020". Композиция называется "#VEGAN" ("Веган"), сообщает сайт #Буквы.
В описании к видеозаписи она сообщила, что написала композицию специально для участия в нацотборе “Евровидения-2020”.
“Написана она была за два месяца до того, как VOGUE UKRAINE в статье написали о том, что 2020 год официально объявлен годом вегана! Совпадение? Какую песню как зритель я всегда хотела отправить на “Евро”? Для меня как для человека, который отправляет свою ценную смску за участника фаворита, конкурс является средством общения с другими народами! И мне так хотелось всегда показать, что о нашем менталитете существует много стереотипов – и многие из них неправда! Мы стильные, мы открытые, мы толерантные и мы таки движемся в ногу со временем! В этом собственно и идея моего трека и номера на “Евровидение”!” – отметила певица.
Согласно результатам жеребьевки, Jerry Heil выступит в первом полуфинале национального отбора 8 февраля под вторым номером.



Теги: Евровидение, песня, Jerry Heil
 
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