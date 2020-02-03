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Мила Йовович родила третьего ребенка

03.02.2020 13:00
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Мила Йовович родила третьего ребенка

Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович в третий раз стала мамой. Об этом ее старшая дочь Эва написала в своем Instagram и опубликовала соответствующее фото, сообщает Vesti.Ua.
"Добро пожаловать малышка! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра!" - написала она. Стоит отметить, что имя третьего ребенка звезды, как и лицо не стали скрывать. Малышку назвали Оушен (Osian).
Вместе с режиссером Полом Андерсоном актриса уже воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.



Теги: ребенок, Мила Йовович, рождение
 
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