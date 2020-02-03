Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза14:00
- Мила Йовович родила третьего ребенка13:00
- Jerry Heil представила песню для нацотбора на «Евровидения-2020» (ВИДЕО)14:00
- В Днепре со скандалом отменили пророссийский кинофестиваль14:00
- Вышел первый трейлер к украинскому фильму об оккупации Крыма (ВИДЕО)09:00
- Alyona Alyona представила свою версию "Диких танців" (ВИДЕО)16:00
- В Роттердаме прошла жеребьевка участников Евровидения-202011:00
- Телеканал "Украина" анонсировал ночь "Оскара"15:30
- Билли Айлиш завоевала Грэмми в пяти номинациях11:00
- Букмекеры назвали фаворита "Евровидения-2020"18:00
Мила Йовович родила третьего ребенка
03.02.2020 13:00
Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович в третий раз стала мамой. Об этом ее старшая дочь Эва написала в своем Instagram и опубликовала соответствующее фото, сообщает Vesti.Ua.
"Добро пожаловать малышка! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра!" - написала она. Стоит отметить, что имя третьего ребенка звезды, как и лицо не стали скрывать. Малышку назвали Оушен (Osian).
Вместе с режиссером Полом Андерсоном актриса уже воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.
Теги: ребенок, Мила Йовович, рождение
Читайте также:
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- Пенсионный фонд в Станице Луганской запустил систему электронной очереди17:00
- Опубликован график работы мобильных отделений "Ощадбанка" на Донбассе с 3 по 9 февраля16:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля10:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля11:00
- Власти "ЛНР" изменили правила ввоза бытовой и цифровой техники16:00
- Сегодня утром в Донецке прогремел мощный взрыв15:00
- Тренерский штаб футбольной сборной Украины пополнился итальянцем17:00
- Гиркин отказался давать показания по делу МН-1716:00
- Рада одобрила сокращение количества нардепов15:00
- В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза14:00
- Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине13:00
- ВСУ приняли на вооружение термобарические гранаты12:00
- В Луганске закрыли на карантин все учреждения образования11:17
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 4 февраля10:00
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП09:00
- Эрдоган пообещал обеспечить жильем около пятисот семей крымских татар08:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- «Доступные лекарства» рядом. Как найти аптеку онлайн?16:00
- Как отрытые данные улучшают жизнь украинцев15:00
- Доступные кредиты на собственное дело. Как государство будет возвращать заробитчан?14:00
- В "ДНР" назвали условия для проведения выборов на Донбассе
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 1 февраля
- Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 2 февраля
- Сурок Тимка «предсказал» раннюю весну и огорчил прогнозом на следующую зиму (ВИДЕО)
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 3 февраля
- Украинка Магучих побила свой мировой рекорд по прыжкам в высоту (ВИДЕО)
- Европарламент принял единый стандарт разъема для зарядки смартфонов
- В Таиланде придумали лекарство от коронавируса
- В Украине подсчитали прихожан ПЦУ и УПЦ МП