Мила Йовович родила третьего ребенка

03.02.2020 13:00

Знаменитая голливудская актриса с украинскими корнями Мила Йовович в третий раз стала мамой. Об этом ее старшая дочь Эва написала в своем Instagram и опубликовала соответствующее фото, сообщает Vesti.Ua.

"Добро пожаловать малышка! Добро пожаловать в этот мир, моя новая сестра!" - написала она. Стоит отметить, что имя третьего ребенка звезды, как и лицо не стали скрывать. Малышку назвали Оушен (Osian).

Вместе с режиссером Полом Андерсоном актриса уже воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Эву и 4-летнюю Дашиэл.