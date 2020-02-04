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Архив - Культура

В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза

04.02.2020 14:00
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В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза

В украинском учебнике по всемирной истории за 10 класс обнаружили известный мем с Киану Ривзом, который ошибочно использовали вместо оригинальной фотографии «Обед на небоскребе» 1932 года, сообщает НВ.
Автор учебника — кандидат исторических наук и директор Украинского института изучения Холокоста "Ткума" Игорь Щупак.
Необычную ошибку заметил пользователь Twitter под ником тремба. В комментариях к твиту пользователи с иронией восприняли такой ход авторов.



Теги: Украина, учебник, история, Киану Ривз
 
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