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KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)
07.02.2020 15:00
Украинская группа Kazka презентовала клип на песню "Літаки", которая вошла в новый альбом коллектива Nirvana, сообщает телеканал 112 Украина.
Композиция является саундтреком к украинской комедии "Свидание в Вегасе" - картина выйдет в прокат 5 марта 2020-го. Режиссер фильма – Сергей Вейн.
Главные роли в картине исполняют молодые актеры – Марина Дьяконенко и Никита Бычков-Андриевский, а также певица Оля Полякова, телеведущий Владимир Остапчук, белорусский юморист Вадим Галыгин, актер театра и кино Михаил Кукуюк и исполнитель Вова зі Львова. Кроме того, в фильме сыграл известный голливудский актер, номинант на премии "Оскар" и "Золотой глобус" Эрик Робертс.
Премьера комедии "Свидание в Вегасе" назначена на 5 марта.
Теги: клип, комедия, саундтрек, KAZKA
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