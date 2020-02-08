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Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2020

08.02.2020 11:00
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Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2020

8 февраля состоится первый полуфинал украинского национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Будут выступать восемь участников: [O], Jerry Heil, Katya Chilly, KRUТЬ, Go-A, CLOUDLESS, GIA и Assol. Оценивать их будут Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов. Ведущим украинского нацотбора на Евровидение станет шоумен Сергей Притула.
Первый полуфинал нацотбора на Евровидение 2020 можно будет смотреть онлайн в эфире телеканалов СТБ и UA: Перший 8 февраля, начало в 18:00.
Второй полуфинал нацотбора состоится 15 февраля, а финал, в ходе которого определится победитель, пройдет 22 февраля.



Теги: Украина, Евровидение, трансляция, отбор
 
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