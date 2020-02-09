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Архив - Культура

Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

09.02.2020 08:00
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Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

Победителями первого финала национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020 стали KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil. Они выступят со своими композициями в финале нацотбора, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Оценка жюри:
KRUTЬ - 8
Jerry Heil - 7
Go-A - 6
CLOUDLESS - 5
Katya Chilly - 4
гурт [O] - 3
GIO - 2
Assol - 1
Оценка зрителей:
KRUTЬ - 8
Go-A - 7
Jerry Heil - 6
CLOUDLESS - 5
GIO - 4
Katya Chilly - 3
гурт [O] - 2
Assol - 1
В состав жюри входили Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Второй полуфинал отбора состоится через неделю, 15 февраля, а финал - 22 февраля.



Теги: Украина, Евровидение, полуфинал, отбор
 
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