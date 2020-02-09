Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)

09.02.2020 08:00

Победителями первого финала национального отбора на песенный конкурс Евровидение 2020 стали KRUTЬ, Go-A и Jerry Heil. Они выступят со своими композициями в финале нацотбора, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".

Оценка жюри:

KRUTЬ - 8

Jerry Heil - 7

Go-A - 6

CLOUDLESS - 5

Katya Chilly - 4

гурт [O] - 3

GIO - 2

Assol - 1

Оценка зрителей:

KRUTЬ - 8

Go-A - 7

Jerry Heil - 6

CLOUDLESS - 5

GIO - 4

Katya Chilly - 3

гурт [O] - 2

Assol - 1

В состав жюри входили Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Второй полуфинал отбора состоится через неделю, 15 февраля, а финал - 22 февраля.