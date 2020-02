Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)

10.02.2020 11:00

В ночь с 9 на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известным обладатели Оскаров 2019 года, сообщает НВ.

Сенсацией церемонии стала лента южнокорейского режиссера Пон Джун Хо — Паразиты, которая получила четыре Оскара и впервые за 92-летнюю истории премии стала фильмом, снятом на иностранном языке, который получил награду Лучший фильм.

Три награды получил фильм 1917 Сэма Мендеса, и два Оскара — Джокер Тодда Филлипса, который был фаворитом церемонии, и только одна награда Однажды … в Голливуде Квентина Тарантино.

Лауреаты премии Оскар 2020

Лучший фильм:

Паразиты / Parasite

Лучшая женская роль:

Рене Зеллвегер, Джуди / Judy

Лучшая мужская роль:

Хоакин Феникс, Джокер / Joker

Лучший режиссер:

Пон Джун Хо, Паразиты / Parasite

Лучшая актриса второго плана:

Лора Дерн, Брачная история / Marriage Story

Лучший актер второго плана:

Бред Питт, Однажды… в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood

Лучший анимационный полнометражный фильм:

История игрушек 4 / Toy Story 4

Лучший анимационный короткометражный фильм:

Волосатая любовь / Hair Love

Лучший оригинальный сценарий:

Паразиты / Parasite

Лучший адаптированный сценарий:

Кролик Джоджо / Jojo Rabbit, Тайка Вайтити

Лучший короткометражный игровой фильм:

Соседское окно / The Neighbors' Window

Лучшая работа художника-постановщика:

Однажды в… Голливуде / Once Uppon A Time in Hollywood

Лучший дизайн костюмов:

Маленькие женщины / Little Women

Лучший документальный полнометражный фильм:

Американская фабрика / American Factory

Лучший документальный короткометражный фильм:

Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning a skateboard in the Warzone (If You’re a Girl)

Лучший монтаж звука:

Ford против Ferrari / Ford vs Ferrari

Лучшее сведение звука:

1917 / 1917

Лучшая операторская работа:

1917 / 1917

Лучший монтаж:

Ford против Ferrari / Ford vs Ferrari

Лучшие визуальные эффекты:

1917 / 1917

Лучший грим и прически:

Скандал / Bombshell

Лучший фильм на иностранном языке:

Паразиты / Parasite

Лучшая музыка к фильму:

Джокер / Joker, Хильдур Гуднадоуттир

