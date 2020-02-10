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Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)

10.02.2020 11:00
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Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)

В ночь с 9 на 10 февраля на 92-й церемонии вручения Американской киноакадемии стали известным обладатели Оскаров 2019 года, сообщает НВ.
Сенсацией церемонии стала лента южнокорейского режиссера Пон Джун Хо — Паразиты, которая получила четыре Оскара и впервые за 92-летнюю истории премии стала фильмом, снятом на иностранном языке, который получил награду Лучший фильм.
Три награды получил фильм 1917 Сэма Мендеса, и два Оскара — Джокер Тодда Филлипса, который был фаворитом церемонии, и только одна награда Однажды … в Голливуде Квентина Тарантино.
Лауреаты премии Оскар 2020
Лучший фильм:
Паразиты / Parasite
Лучшая женская роль:
Рене Зеллвегер, Джуди / Judy
Лучшая мужская роль:
Хоакин Феникс, Джокер / Joker
Лучший режиссер:
Пон Джун Хо, Паразиты / Parasite
Лучшая актриса второго плана:
Лора Дерн, Брачная история / Marriage Story
Лучший актер второго плана:
Бред Питт, Однажды… в Голливуде / Once Upon A Time in Hollywood
Лучший анимационный полнометражный фильм:
История игрушек 4 / Toy Story 4
Лучший анимационный короткометражный фильм:
Волосатая любовь / Hair Love
Лучший оригинальный сценарий:
Паразиты / Parasite
Лучший адаптированный сценарий:
Кролик Джоджо / Jojo Rabbit, Тайка Вайтити
Лучший короткометражный игровой фильм:
Соседское окно / The Neighbors' Window
Лучшая работа художника-постановщика:
Однажды в… Голливуде / Once Uppon A Time in Hollywood
Лучший дизайн костюмов:
Маленькие женщины / Little Women
Лучший документальный полнометражный фильм:
Американская фабрика / American Factory
Лучший документальный короткометражный фильм:
Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий (если ты девчонка) / Learning a skateboard in the Warzone (If You’re a Girl)
Лучший монтаж звука:
Ford против Ferrari / Ford vs Ferrari
Лучшее сведение звука:
1917 / 1917
Лучшая операторская работа:
1917 / 1917
Лучший монтаж:
Ford против Ferrari / Ford vs Ferrari
Лучшие визуальные эффекты:
1917 / 1917
Лучший грим и прически:
Скандал / Bombshell
Лучший фильм на иностранном языке:
Паразиты / Parasite
Лучшая музыка к фильму:
Джокер / Joker, Хильдур Гуднадоуттир



Теги: премия, Оскар, лауреаты
 
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