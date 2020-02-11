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Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями
11.02.2020 15:00
В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки Анны Курниковой пополнение. Пара в третий раз стала родителями, сообщает Корреспондент.net.
Об этом в эфире чилийской радиостанции ADN рассказал брат певца, Хулио Иглесиас-младший. "У моего брата теперь трое детей, он очень счастлив", - сказал он. При этом мужчина отказался сообщать пол новорожденного.
У 38-летней Анны Курниковой и 44-летнего Энрике Иглесиаса уже есть двое детей – Николас и Люси, которые родились в декабре 2017 года.
Теги: ребенок, Энрике Иглесиас, Анна Курникова
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