В России "канонизировали" Путина

12.02.2020 16:00

В российских СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров начали продавать иконы с изображением Путина, передает НВ.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков так прокомментировал эту новость: "Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы".