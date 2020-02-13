Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- В Днепре из снега слепили копию полицейского авто13:00
- В России "канонизировали" Путина16:00
- Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями15:00
- Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)11:00
- Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)08:00
- Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 202011:00
- KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)15:00
- В США умер легендарный актер Кирк Дуглас12:00
- Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев14:00
- В украинском учебнике по истории нашли Киану Ривза14:00
В Днепре из снега слепили копию полицейского авто
13.02.2020 13:00
В Днепре неизвестные слепили из снега патрульный автомобиль. Произведение разрисовали баллончиками, чтобы сделать еще более подобным оригиналу, сообщает Телеканал новостей «24».
Похоже, кто-то действительно спутал снежную версию с настоящим авто, так как правоохранителям поступил вызов о том, что на улице Холодильной стоит заброшенный служебный автомобиль полиции.
Правоохранители сразу выехали по вызову, но обнаружили лишь снежную копию полицейской Totota Prius. Ни звонившего, ни "скульпторов" на месте не оказалось.
Теги: полиция, снег, Днепр, копия, автомобиль
Читайте также:
- Перестрелка в Днепре: в Сети появилось сенсационное видео из машин патрульных и кадры расстрела АТОшников. ВИДЕО
- "Врачи спасают негодяю жизнь, чтобы он мог ответить за своё злодеяние", - Геращенко
- "Сегодня патрульная полиция Украины открыла первую страницу в своей летописи чести и достоинства", - блогер
- В Афганистане лавина "похоронила" 35 человек
- Полицейские Донетины перекрыли межрегиональный канал сбыта метамфетамина
- Беспорядки в Днепре: проводится расследование «позорного сотрудничества работников полиции с титушками». ВИДЕО
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля10:00
- В зоне ООС построили модульный городок для военных17:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- Укрпочта приостановила доставку в Китай16:00
- Украинцы в Ухане записали видеообращение к Минздраву (ВИДЕО)15:00
- «Шахтер» запускает первый в Украине клубный телеканал14:00
- В Днепре из снега слепили копию полицейского авто13:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Facebook удалил созданную спецслужбами РФ сеть антиукраинских аккаунтов11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Микроавтобус из Украины попал в смертельное ДТП под Псковом08:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Прокуратура открыла дело из-за раздачи "республиканских паспортов" в ОРЛО
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В зоне ООС построили модульный городок для военных
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 11 февраля
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- В Кабмине анонсировали введение пакета бесплатных медицинских услуг для населения