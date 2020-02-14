Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка

14.02.2020 11:00

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас, сообщает Korrespondent.net.

В аккаунте музыканта также появился пост с младенцем. Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнце".

Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Пол новорожденного неизвестен.