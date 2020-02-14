Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- В Днепре из снега слепили копию полицейского авто13:00
- В России "канонизировали" Путина16:00
- Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями15:00
- Стали известны победители кинопремии Оскар 2020 (ВИДЕО)11:00
- Определились первые финалисты нацотбора на Евровидение 2020 (ВИДЕО)08:00
- Где и когда смотреть первый полуфинал нацотбора на Евровидение 202011:00
- KAZKA презентовала клип на саундтрек комедии "Свидание в Вегасе" (ВИДЕО)15:00
- В США умер легендарный актер Кирк Дуглас12:00
- Google составил рейтинг номинантов на Оскар-2020 по запросам украинцев14:00
Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка
14.02.2020 11:00
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова в Instagram выложила фотографию новорожденного ребенка, отцом которого является испанский певец Энрике Иглесиас, сообщает Korrespondent.net.
В аккаунте музыканта также появился пост с младенцем. Пара опубликовала фотографии с одинаковыми подписями: "Мое солнце".
Также указана дата рождения малыша - 30 января 2020 года. Пол новорожденного неизвестен.
Теги: ребенок, фотография, Энрике Иглесиас, Анна Курникова
Читайте также:
- Скандал! МВД признало "Вконтакте" главным хранилищем детского порно!
- Дочь Тимошенко стала феей (ФОТО)
- Энрике Иглесиас и Анна Курникова вновь стали родителями
- Сети взорвало фото Обамы, ползающего на четвереньках
- Анна Курникова беременна?
- Эвелина Блёданс выложила в своём блоге снимки с маленьким сыном (ФОТО)
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году17:00
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек12:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля10:00
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"09:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО17:00
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов14:00
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"11:00
- Украина отвергла "Мюнхенские рекомендации" по Донбассу08:00
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине17:00
- В Эстонии из-за отсутствия снега отменили чемпионат Европы по биатлону16:00
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты15:00
- С лайнера Diamond Princess эвакуировали первых пассажиров14:00
- Волонтеры-атомщики передали воинам ООС 16 квадрокоптеров13:00
- В Антарктике зарегистрировали рекордно высокую температуру12:00
- Иглесиас и Курникова показали фото новорожденного ребенка11:00
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 14 февраля10:00
- В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса09:00
- Шаг к мечте о собственном бизнесе. Как работает программа доступных кредитов?19:00
- 5 аргументов в пользу сокращения количества депутатов18:00
- Лидеры вместе: передовые украинские промышленники выбирают смазочные материалы производства AZMOL BP10:00
- Евро-2020: памятка болельщика20:00
- Реформа высшего образования: что ждет студентов?19:00
- Что подарить девушке на 8 марта, если она увлекается танцами?19:00
- Налоговые изменения: высокие лимиты для ФЛП и деофшоризация17:00
- Какие изменения ждут украинцев в 2020 году?16:00
- Закодированное телевидение: за что будут платить украинцы15:00
- Пересчет цены за тепло. Кто снизил тарифы?13:00
- Минкульт засекретил результаты опроса жителей ОРДЛО
- В оккупированном Донецке без тепла остались 126 многоэтажек
- На КПВВ «Марьинка» возник затор из-за снежных заносов
- В России задержали боевика "ДНР" по прозвищу "черный Ленин"
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 12 февраля
- В Мюнхене презентовали план завершения войны в Украине
- Ситуация в пунктах пропуска на Донбассе 13 февраля
- "ДНР" опередила "ЛНР" по уровню минимальной зарплаты
- В ДонОВГА рассказали, где будут восстанавливать жилье в 2020 году
- Российский депутат-коммунист вступился за "Черного Ленина"