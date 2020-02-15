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Сегодня пройдет второй полуфинал нацотбора на Евровидение-2020
15.02.2020 16:00
Сегодня, 15 февраля пройдет второй полуфинал национального отбора конкурса Евровидение-2020, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Порядок выступлений:
- MOONZOO feat. F.M.F. Sure
- FO SHO
- Элина Иващенко
- Александр Порядинский
- GARNA
- KHAYAT
- David Axelrod
- TVORCHI
Полуфинал будут транслировать телеканалы СТБ и UA:Первый. Начало прямого эфира – 19:00.
Ведущий - Сергей Притула. Состав жюри: Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.
Финал нацотбора состоится 22 февраля.
Теги: Украина, Евровидение, полуфинал, отбор
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